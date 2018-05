Front anti-parrainage : la Ld Debout appelle à une vaste mobilisation citoyenne

Le Secrétariat Exécutif National de LD - Debout a appris, mais sans aucune surprise, le verdict connu d'avance, du conseil constitutionnel, saisi par l’opposition pour inconstitutionnalité de la loi relative au parrainage exigé à tous les candidats à l’élection présidentielle, se déclarant incompétent, comme c’est souvent le cas.







Par cette décision, le conseil constitutionnel a choisi la voie la plus facile pour valider une réforme décriée mais imposée à tous les acteurs du processus électoral de manière unilatérale par la seule volonté du Président de la République qui cherche par tous les moyens à assurer sa réélection.







A cet égard, LD - Debout observe qu'après avoir neutralisé ses alliés, créé les conditions pour obtenir une carte blanche qui lui a permis de nommer les députés de la majorité, lesquels sont curieusement chargés de contrôler l’action de son gouvernement, le Président candidat à sa propre succession, vient de franchir un autre pas important dans son schéma stratégique de se choisir, lui – même, ses propres adversaires à l’élection présidentielle, à défaut de les exiler ou de les emprisonner.







En effet, il devient de plus en plus évident que le projet du Président Macky Sall, et qui est le mobile et l’objet de toutes les manœuvres qu’il n’a cessé de dérouler tout au long de son mandat à la tête du pays, consiste à dégager de sa route vers la prochaine présidentielle, et par tous les moyens, tous les candidats présentant pour lui le moindre risque d’empêcher sa réélection.







Macky Sall peut continuer à penser naïvement qu’il est possible de gagner une élection présidentielle avant la tenue du scrutin ; au demeurant, il est du devoir et de la responsabilité du peuple et des forces vives de la nation de défendre de la République et la démocratie très sérieusement hypothéquées par ses reniements, ses manquements graves et les travers aux relents totalitaires de sa gouvernance.







C’est la raison pour laquelle, LD Debout en appelle à une vaste mobilisation générale, citoyenne, démocratique et patriotique, qui dépasse les égos des uns et les projets individuels des autres, pour opposer une résistance appropriée à ses fantasmes et à ses délires de pouvoir qui menace la paix sociale et la stabilité du pays.







Dans ce sens, LD Debout considère que les démocrates et les patriotes doivent prendre conscience de la gravité de la situation que traverse le pays pour accélérer les processus d'unification des forces de progrès et présenter au Peuple sénégalais un programme alternatif crédible portée par une équipe gouvernementale qui rassure, qui mobilise et qui soit capable de conduire les destinées du Sénégal.







Le Secrétariat Exécutif National de LD – Debout est persuadé que malgré les forfaitures et désillusions de deux alternances démocratiques obtenues de hautes luttes, cette nouvelle perspective est à la portée du grand Peuple Sénégalais.



Le Secrétariat Exécutif National de LD - Debout