France: Un avion transportant 303 passagers indiens à destination de Nicaragua, immobilisé

Le Nicaragua n’est visiblement pas le tremplin des seuls sénégalais, candidats à l’émigration, vers les États-Unis. D’autres nationalités semblent être bien intéressées par cette forme d’aventure irrégulière. Un avion transportant 303 passagers indiens et devant relier les Émirats arabes unis au Nicaragua a été immobilisé depuis hier à l'aéroport de Vatry (Marne), apprend-on de Rfi. Il convient dès lors de se demander si ces passagers ont emprunté les airs en se conformant aux règles. Selon le média français qui rapporte les dires de la préfecture de la Marne et le parquet de Paris, « la raison de cette intervention serait liée à un soupçon de traite d'êtres humains ». Donc, un voyage qui ne se serait pas déroulé dans les règles et normes établies pour effectuer légalement son voyage.







Cette immobilisation fait suite à « un signalement anonyme » a souligné le parquet français qui a ouvert une enquête pour en savoir plus.