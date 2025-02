Franc fracasse la barrière et se frotte à Papa Sow : l’échauffement prend feu…..

Lors de l'open presse, Franc a montré une préparation impressionnante sous les yeux attentifs de son préparateur physique, le coach Lato. Ce dernier, en guidant son poulain à travers des mouvements techniques, a clairement démontré que Franc était prêt pour le grand affrontement. Même avec quelques gestes simples, Franc, visiblement concentré, a transmis une sérénité à ses supporters, qui ont envahi les tribunes à renfort de cris de joie. Après quelques pas de danse en signe de victoire, Franc a frappé fort, secouant la tête et s'affirmant le plus fort. Il a ensuite enchaîné avec une séance de boxe face à Papa Sow, un ancien lutteur expérimenté de l’écurie Jaambar, afin de parfaire son endurance et sa technique. Ces gestes précis et maîtrisés ont convaincu ses fans qu'il sortirait victorieux de son duel face à Ama Baldé, prêt à tout pour décrocher la victoire.