Forum des affaires Sénégal/Turquie : La Turquie veut faire du Sénégal un pays d’interconnexion

L’augmentation de nombre de vols et cargos de Turquie Airlines fera du Sénégal "un pays d’interconnexion des investissements turcs en Afrique" a soutenu, jeudi à Dakar, le ministre Turc de l’Economie, Nihat Zeybekci.



’’Augmenter le nombre de vols et de cargos fera du Sénégal un pays d’interconnexion pour nos investissements en Afrique’’, a-t-il déclaré lors d’un forum d’affaires Sénégal-Turquie, organisé à l’occasion de la 26 ème édition de la foire internationale de Dakar (FIDAK) qui reçoit le pays arabe d’Egypte comme invité d’honneur.



M. Zeybekci a ainsi rappelé que leur plus grande liaison avec le Sénégal, c’est la Turquie Airlines avec des vols directs qu’"il faudrait à tout prix augmenter".



D’après le ministre Turc de l’Economie, "cette augmentation facilitera des investissements et des objectifs poursuivis entre les deux pays".



Ainsi pour lui ’’Notre objectif c’est de coopérer avec des pays tiers et le Sénégal est une base qui pourra nous permettre de coopérer avec des Etats de la sous-région’’, a-t-il avancé.



Il a par ailleurs rappelé que l’intérêt de son pays pour le Sénégal a commencé en 2005, avec la politique d’approche et d’ouverture de la Turquie aux pays africains.