Forêt classée de Thiès : 5ha d’une ancienne carrière restaurée avec des plants variés de 3m par GGWoA, la DEFCCS et l’ASERGMV

La Fondation Grande Muraille Verte d’Afrique (GGWoA) en partenariat avec l’Agence sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte (ASERGMV) et la Direction des Eaux et Forêts, Chasses et Conservation des Sols (DEFCCS) a procédé ce dimanche à la restauration et à la plantation d’arbres sur une superficie de 5ha d’une ancienne carrière. Des plants variés de 2,5 à 3m de hauteur d’espèces les mieux adaptés pour la réhabilitation des carrières comme l’Acacia seyal, le nilotica et le senegalensis et des espèces autochtones de la zone comme le khaya senegalensis, le baobab et le jujifis mauritiania ont été plantés dans la forêt classée de Thiès pour contribuer à la lutte contre les inondations de la Ville de Thiés et lutter contre le changement climatique.



Ainsi, 300 jeunes étudiants africains et du programme d’emploi des jeunes Xeyu Ndaw Yi de Thiès, Rufisque, Pikine, Dakar et Mbour se sont mobilisés pour participer à cette journée citoyenne de reboisement.

Un dispositif de suivi sous la coordination technique et l’appui logistique des Eaux et Forêts et de l’ASERGMV avec une équipe permanente de 10 agents et 2 tricycles pour l’arrosage jusqu’à l’hivernage prochain pour garantir le succès.



Pour rappel, la Fondation africaine de la Grande Muraille Verte, lancée récemment compte jouer un rôle primordial dans la mise en œuvre du projet continental de la grande muraille verte en menant des activités de mobilisation de fonds et financement au profit des communautés pour lutter contre le changement climatique. Elle compte organiser au Sénégal en 2024, un forum international du secteur privé national et international sur la Grande Muraille Verte.