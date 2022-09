Football : Un algorithme annonce le vainqueur de la Coupe du Monde Qatar 2022…

D’après les projections faites par Stats Perform, repris par le site geeko.lesoir.be, la Belgique n’aurait que 7,9% de chances de gagner la compétition alors que le Brésil, la France ou l’Espagne auraient toutes les chances en leur faveur. Pour obtenir ces résultats, l’entreprise a simulé le tournoi des milliers de fois…



En effet, selon un algorithme, un modèle de prédiction des résultats de la prochaine coupe du monde a été fait. Ce, en se basant sur les performances des équipes, les cotes des marchés des paris et les classements réalisés en interne par l’entreprise pour prédire les matchs de la Coupe du Monde 2022, qui se dérouleront du 20 novembre au 18 décembre au Qatar.



Selon l’algorithme en question, la France serait l’équipe qui aurait le plus de chances de remporter la Coupe du Monde cette année. Les Bleus (17,93%) devancent le Brésil (15,73%), l’Espagne (11,53%), l’Angleterre (8,03%) et la Belgique (7,9%).



D’après Stats Perform, plus de la moitié des équipes qui s’envoleront au Qatar, dont le Sénégal, n’auront pratiquement aucune chance de remporter la compétition. Une prédiction qui ne sera pas validée par les sénégalais qui voient en leur équipe nationale une machine de guerre capable de renverser n’importe quelle formation...