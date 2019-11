Football / Transfert : La valeur marchande de Neymar revue à la baisse...

Neymar depuis son arrivée en 2017 dans le club de la capitale française connaît un séjour en demi-teinte. Le prodige brésilien avait d’ailleurs réclamé son transfert du PSG au printemps dernier et les Blaugranas n’ont jamais trouvé la bonne formule afin de rapatrier leur ancien attaquant.



Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, réclamait l’équivalent de 250 millions d’euros.



Lors de la prochaine intersaison, il pourrait n’y avoir aucune négociation entre les deux clubs concernant l’indemnité de transfert. Comme Marca il y a quelques mois, Sport affirme ce lundi que le brésilien pourrait bénéficier d’une clause de départ fixée par la Fifa, qui devrait s’élever à 170 ou 180 millions d’euros. L’instance internationale est en mesure de fixer le prix d’un joueur âgé de plus de 27 ans à l'issue de sa troisième année de contrat.



Toutefois, d’après nos toutes dernières informations, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont évalué à environ 200 millions d’euros la valeur marchande de l’ancienne star du FC Barcelone. Une somme colossale, que Barcelone n’était pas prêt à dépenser l’été dernier.



Le média catalan du Mundo Deportivo, dans la brèche et fait savoir que le Barça n’a tout simplement pas les moyens d’offrir à Neymar un salaire équivalent à celui qu’il touche dans la capitale française. « Il n’y a pas de formule permettant de débourser autant d’argent pour un joueur aussi régulièrement blessé » ajoute le média catalan.