Football : Sa suspension terminée, Sadio Manè a repris l’entraînement avec le Bayern Munich…

Les choses commencent à reprendre leur cours normal du côté de la Bavière après la malheureuse affaire de racisme présumée et la bagarre qui s’en était suivie entre Sadio Mané et Leroy Sané. L’attaquant sénégalais qui avait été sanctionné d’un match de suspension et d’une amende, a pu reprendre l’entraînement collectif ce dimanche matin.

Comme annoncé par le club et confirmé par son entraîneur Thomas Tuchel, Sadio Mané n’a finalement manqué qu’un seul match, celui de ce samedi contre Hoffenheim en Bundesliga (1-1.)Apparemment plus serein, il a même signé quelques autographes aux supporters qui ont fait le déplacement avant de prendre part à la séance collective.

Le Bayern Munich est désormais en mission remontada contre Manchester City qui avait dominé le club allemand (3-0) en 1/4 de finale aller de la ligue des champions. Sadio Manè pourrait profiter de cette rencontre décisif à l’allianz Arena mercredi prochain, pour se relancer en cas de titularisation ou d’entrée en jeu…