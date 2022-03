Football - PSG : Après avoir involontairement blessé Kylian Mbappé à l'entraînement, Idrissa Gana Guèye et sa famille menacés...

À deux jours du match de huitième de finale retour de Ligue des champions devant opposer le Paris Saint-Germain au Real Madrid ce mercredi à 20h00 GMT, l'attaquant français Kylian Mbappé a reçu un coup au pied, durant la séance d'entraînement de ce lundi.

Une légère blessure contractée suite à une semelle d'Idrissa Gana Guèye sur le pied gauche de Mbappé.



Rien de bien grave selon Le communiqué du club qui s'est voulu rassurant en écartant une possible fracture. "Kylian Mbappé a reçu un choc sur le pied gauche à l’entraînement aujourd’hui. II a effectué des soins cet après midi, a écrit le PSG dans son communiqué. L’examen clinique est rassurant et un nouveau point sera fait dans 24h."



Mais assez inquiétant à quelques jours de ce match décisif. Et, surtout cet incident fort bien regrettable a été à l'origine de graves menaces et d'injures à l'endroit de Gana Guèye et de sa famille. Des dérapages incompréhensibles et un acharnement sans précédent sur le milieu de terrain défensif du PSG.



Sur les réseaux, notamment sur leurs comptes Instagram les commentaires haineux se sont multipliés. En guise de soutien à son partenaire, Kylian Mbappé a lui-même publié une photo où on le voit célébrer un but avec le sénégalais, avec un message d'apaisement. "Tous ensemble, toujours, ici c'est Paris", peut-on lire dessus.