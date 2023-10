Football / Mondial des malentendants : Le Sénégal réalise l’exploit et passe en demi-finale !

L’équipe nationale des sourds-muets vient de réaliser un véritable exploit en se qualifiant aux demi-finales de la coupe du monde de football dédiée aux malentendants.

Dans ce tournoi qui se joue en terre malaisienne, à Kuala Lumpur, les Lions ont pris le meilleur sur la sélection américaine battue (1-0), ce dimanche, à l’issue du temps réglementaire. Une belle percée pour les champions d’Afrique en titre qui atteingnent le dernier carré pour la première fois de leur histoire.

À l’occasion, ils ont reçu les félicitations du président sénégalais, Macky Sall, via son compte Twitter officiel… « Chaleureuses félicitations chers Lions du Sénégal pour cette brillante victoire qui vous ouvre les portes des demi-finales de la Coupe du Monde de football des Malentendants. C'est historique ! La Nation est fière de vous et de votre encadrement. Nos vœux et prières vous accompagnent. En avant jusqu'au bout. Dem ba ieex ! »