Football : La finale de la Ligue des champions, un enjeu en Or pour Mané, Benzema et Salah…

Ce samedi soir, au stade de France (Saint-Denis), la plupart des sénégalais, français et autres égyptiens seront certainement devant leur téléviseur pour regarder leurs compatriotes.



La 67e finale de la Ligue des champions, entre le Real Madrid de Karim Benzema et le Liverpool de Sadio Mané et Mo Salah ressemble à l'épilogue idéal d'une course effrénée au Ballon d'Or.



« La finale de la Ligue des champions s'annonce déterminante dans la lutte qui se dessine pour l'attribution du prochain Ballon d'Or France Football entre Karim Benzema, Mohamed Salah et Sadio Mané », lit-on par ailleurs.



Selon le quotidien français L'ÉQUIPE, l'influence de l'épreuve reine des clubs sur l'élection du roi du foot européen est patente, même si elle n'est pas systématique.



L'histoire du foot européen révèle que sur les quinze derniers lauréats, « neuf ont superposé leur Ballon d'Or à un succès en Ligue des champions ». La finale de la C1 viendra donc « agglomérer les enjeux collectifs aux ambitions individuelles les plus grandioses ».



Ce qui va offrir à ce Liverpool-Real Madrid une influence encore plus prégnante sur le scrutin. Une opposition alléchante entre le club Madrilène aux treize victoires, et Liverpool, un autre mythe en mouvement, le plus grand d'Angleterre, aux six triomphes en C1.