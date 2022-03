Football : L’analyste vidéo sénégalais, Abdoulaye Seck, bientôt dans le staff technique de la Mauritanie…

L’analyste vidéo sénégalais, El Hadj Abdoulaye Seck va intégrer le staff technique de la sélection nationale de football de la Mauritanie selon l’agence de presse sénégalaise (Aps.) « Je viens de discuter avec le manager et cela se présente bien pour les conditions. On finalise la semaine prochaine », a déclaré le technicien sénégalais lors d’un entretien téléphonique avec l’Aps.



Mercredi dernier, la Fédération mauritanienne de football a recruté l'entraîneur Comorien Amir Abdou en remplacement du Français, Didier Gomes Da Rosa qui avait conduit la sélection mauritanienne à la CAN au Cameroun 2022. Le nouvel entraîneur compte ainsi travailler avec le sénégalais qui est en train de se faire une belle réputation sur le continent.



Dans le staff des Comores durant la CAN 2022, Seck est donc en passe d’intégrer celui de la sélection Mauritanienne. Auparavant, Abdoulaye Seck qui avait travaillé à l’académie Diambars puis à Génération Foot, a été recruté depuis trois ans par le FUS de Rabat (Maroc.)