Football : Idrissa Gana Guèye va passer son diplôme d’entraîneur !

Selon les informations recueillies sur le site officiel de l’UEFA, cette formation (Licence UEFA B), dans ce cours, les participants apprendront des techniques d’entraînement adaptées à l’âge et aux capacités des joueurs afin d’encourager leur développement, du niveau junior au niveau amateur sénior. Cela implique aussi la gestion de tous les aspects liés aux performances de l’équipe et aux performances individuelles, de collaborer avec le personnel d’encadrement, ainsi que d’évaluer, analyser et faire des commentaires sur les performances lors des entraînements et des matches.