Football Européen / Ligue des Champions : On connaît maintenant les chapeaux pour la saison 2019-2020

Près de trois mois après le sacre de Liverpool contre Tottenham (2-0), la Ligue des Champions est prête à repartir pour une 65ème édition. Désormais, on connaît donc les 32 formations qui participeront à cette compétition. On y retrouve bien sûr les quatre meilleures équipes des quatre plus grands championnats (Espagne, Angleterre, Italie et Allemagne). Si la France place trois représentants, on voit aussi des formations russes, portugaises, ukrainiennes, turques, autrichiennes, serbes ou croates. Demain se déroulera donc le tirage au sort à Monaco et les différentes équipes en lice pourront déjà se projeter.



Dans le chapeau 1, on retrouve en premier lieu les vainqueurs de la dernière Ligue des Champions et de la ligue Europa qui sont directement qualifiés. Ils s’agissent de Liverpool et de Chelsea. S’en suivent les champions nationaux des 6 pays les mieux classés de la zone UEFA. Soit l'Espagne (FC Barcelone), l'Angleterre (Manchester City), l'Italie (Juventus), l'Allemagne (Bayer Leverkusen), la France (Paris Saint-Germain) et la Russie (Zenit FK).

Avantagées grâce à une très belle saison 2018-2019, ces huit équipes s'éviteront et devraient affronter des adversaires moins huppés.









Voici les chapeaux de l’édition 2019/2020







Chapeau 1







Liverpool (Angleterre)



Chelsea (Angleterre)



FC Barcelone (Espagne)



Manchester City (Angleterre)



Juventus (Italie)



Bayern Munich (Allemagne)



Paris Saint-Germain (France)



Zenit FK (Russie)







Chapeau 2







Real Madrid (Espagne)



Atlético de Madrid (Espagne)



Borussia Dortmund (Allemagne)



SSC Napoli (Italie)



Shakhtar Donetsk (Ukraine)



Tottenham Hotspur (Angleterre)



Benfica Lisbonne (Portugal)



Ajax Amsterdam (Pays-Bas)







Chapeau 3







Olympique Lyonnais (France)



Bayer Leverkusen (Allemagne)



Red Bull Salzbourg (Autriche)



Olympiakos (Grèce)



Club Bruges (Belgique)



Valencia CF (Espagne)



Inter Milan (Italie)



Dinamo Zagreb (Croatie)







Chapeau 4







Lokomotiv Moscou (Russie)



KRC Genk (Belgique)



Galatasaray (Turquie)



RB Leipzig (Allemagne)



Slavia Prague (République Tchèque)



Etoile Rouge de Belgrade (Serbie)



Atalanta Bergame (Italie)



LOSC Lille (France)