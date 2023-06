Football : Entre la 5ème journée des éliminatoires de la CAN et l’amical contre le Brésil, la liste d’El Tactico attendue ce vendredi…

Les Lions du Sénégal étant déjà qualifiés à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, le sélectionneur national Aliou Cissé va sereinement publier sa liste de 23 à 26 joueurs dans les meilleurs délais. Pour les deux prochaines sorties des Lions, le 17 face aux Écureuils du Bénin (5eme éliminatoires CAN 2024) et le 20 juin contre les Brésiliens qui ont accepté un match amical prévu au Portugal, El Tactico devrait dévoiler ses joueurs ce vendredi 2 juin soit cinq jours avant le début du regroupement des champions d’Afrique, à partir du 7 juin.Si le coach sénégalais avait déjà annoncé qu’il comptait ouvrir davantage les portes de la tanière avec notamment la convocation de nouvelles têtes ou encore la titularisation de certains jeunes talents du groupe, les « enjeux » liés à la volonté de faire un 6/6 et de ne pas perdre contre le Brésil, pourrait changer la donne. Dans tous les cas, les cadres seront au rendez-vous avec le grand Édouard Mendy qui s’est remis de sa blessure, mais aussi les convocations attendues de Sadio Mané, Koulibaly et Kouyaté tous opérationnels. Les hommes en forme du moment, Nicolas Jackson, Mbaye Diagne et Mory Diaw pourraient bénéficier de cette fenêtre internationale pour espérer se faire remarquer.