Football : Entre Sofiane Diop et l’équipe nationale du Sénégal c’est terminé !

Clap de fin concernant le long feuilleton qui a longtemps tenu en haleine les nombreux supporters de l’équipe nationale de football A du senegal. L’attaquant senegalo-marocain, Sofiane Diop ne portera finalement pas le maillot des Lions du Sénégal. Après quelques vaines et timides tentatives de la fédération sénégalaise de football et du sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, le petit meneur de jeu de l’OGC Nice a porté son choix sur le pays d’origine de sa mère, le Maroc !



La nouvelle est tombée tel un couperet, ce jeudi matin, avec la publication de la liste des joueurs sélectionnés par le coach du Maroc, Walid Regragui, pour les éliminatoires du mondial 2026 (Maroc vs Érythrée et Maroc vs Tanzanie.) En bonne place, figurait dans le groupe de 25 joueurs marocain, le prénom et le nom du joueur concerné. Après avoir disputé une dizaine de matchs avec les espoirs français, Sofiane Diop formé a Rennes, a été convaincu par le discours de Regragui. Ce dernier, demi-finaliste du mondial Qatar 2022 avec le Maroc, s’offre un renfort de taille à quelques mois de la coupe d’Afrique des nations Côte-d’Ivoire 2024 (13 janvier au 11 février.)



Une petite déception pour bon nombre d’inconditionnels des Lions de la Teranga qui voyaient en Sofiane Diop un profil très intéressant pour booster le secteur offensif des champions d’Afrique. En mars 2021, Aliou Cissé qui a été trop souvent interpellé sur le cas Sofiane Diop et la gestion de son dossier, disait « Sofiane Diop, j’ai discuté avec lui pendant un bon bout de temps. J’ai discuté avec son père qui est un vrai Sénégalais d’ailleurs… C’est un monsieur qui aime vraiment son pays. J’espère qu’il pèsera aussi sur le choix du garçon. Juste pour vous rassurer et vous dire que le travail est en train d’être fait concernant ces joueurs-là. » Malheureusement, le choix de l’ancien joueur de Monaco et Sochaux n’a pas été en faveur du Sénégal.







Mouhamadou Moustapha Gaye