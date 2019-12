Fissel-Ndiaganiao-Tassette : Au chevet de la santé locale, le Dr Téning Sène se réjouit de la réalisation en cours de la route.

Après les postes de santé de Ndiarao, de Mbafaye, de Fissel et la Case de santé de Guityr, le Dr Téning Sène a remis un lot d’équipements pour renforcer le Poste de santé de Ndiaganiao. Une dotation du ministère de la Santé pour rehausser le plateau médical de la commune voire de l'arrondissement de Fissel, afin d’offrir de meilleurs soins pour les populations.



Occasion que Mme Sène a mise à profit pour annoncer la dotation prochaine d'une maternité avec logement pour sage-femme à Ndiarao par le ministère de la Santé. Cela, pour élargir la carte sanitaire. Les nombreuses réalisations du Président Macky Sall ont été passées en revue. Concernant les infrastructures, il a été rappelé la réalisation d'hôpitaux dont 5 réceptionnés et 4 autres en cours de construction à Kaffrine, Touba, Sédhiou et Kédougou. Cette localité qui n'a jamais eu d'hôpital. Elle a aussi relevé qu’au moins 17 Centres de santé et en moyenne 15 postes de santé, par an, sont construits depuis 2012. S’'y ajoutent les réhabilitations et extensions de beaucoup d'infrastructures, le Centre national d'oncologie pour une valeur de plus de 40 milliards ; le pôle mère/enfant de Diamniadio, sans oublier les 347 ambulances et des pirogues médicalisées pour les évacuations sanitaires ont été distribuées.



Le Sénégal dispose d’ailleurs, à présent, de 29 Centres de dialyse et 2 autres unités à réceptionner en 2020. Alors qu'en 2012, il n’y en avait que 3 dans tout le territoire’’, dira encore le Dr Téning Sène qui trouve que la liste est loin d'être exhaustive. Mais qui aoute : ‘’Les équipements de pointe d'imagerie médicale, de radiothérapie particulièrement 3 accélérateurs de particules et beaucoup d'autres sont acquis et mis à la disposition des structures de santé’’.



Pour renforcer l'existant, le ministre de la santé a annoncé 12 milliards pour l'acquisition de nouveaux équipements. Tout en se réjouissant du bilan de Macky Sall, elle a reconnu qu’il y a ‘’encore des choses à faire car le président est en train de faire un rattrapage infrastructurel. Et la santé n'est pas en reste. Cependant au rythme actuel des choses, le secteur de la santé sera à l'image de la vision du Son Excellence Monsieur Macky Sall, à savoir fournir à la population des soins de qualité accessible à tous.



La dame a profité de l'occasion pour visiter le chantier de la route Ndiaganiao-Tassette- Ndiaganiao-Fissel. Une route dont elle se réjouit de la réalisation. ‘’Le Président Macky a réalisé un voeu et nous le remercions infiniment pour cette belle réalisation qui va contribuer au désenclavement de la commune’’, a-t-elle précisé. Elle a rappelé l'importance de cette route qui relie Ndiaganiao à son chef-lieu d'arrondissement et à Tassette qui est une zone horticole où se ravitaillement beaucoup de commerçants de Ndiaganiao. Route qui mène directement à Thiès, à partir de Tassette qui est déjà goudronnée.