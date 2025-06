Finances publiques sénégalaises : "Nous restons debout" malgré l'absence d'appui des partenaires, selon le ministre Cheikh Diba

Le Sénégal n'a reçu aucun appui financier de ses partenaires majeurs, tels que le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM), depuis un an, a affirmé ce lundi le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba. Cette situation fait suite à la publication par le gouvernement d'un état des lieux des finances publiques couvrant la période 2019-2023, sous l'ancien régime de Macky Sall.



Malgré une conjoncture économique jugée difficile, le ministre Diba a assuré que le Sénégal demeurait « toujours sur ses appuis ». S'exprimant ce matin lors du lancement de la plateforme de paiement digital « SenTresor », Cheikh Diba a souligné que cette résilience était rendue possible par « une administration financière debout avec ses soldats au niveau des impôts, de la douane, du trésor et tout autre acteur des finances publiques ».



L'absence de déblocage de financements par le FMI et la Banque mondiale intervient alors que le nouveau gouvernement évalue les données financières héritées de l'administration précédente, posant un défi significatif pour la gestion budgétaire du pays.