Financement des Femmes de la Diaspora : Le Président Macky Sall octroie 50 millions de FCFA aux Sénégalaises établies en Tunisie.

Dans le cadre du Financement des Femmes de la Diaspora (FFD), le Fonds d'Appui à l'Investissement des Sénégalais de l'Extérieur a remis des financements d'un montant global de 50 millions de FCFA aux Sénégalaises de Tunisie porteuses de projets.

Il s'agit de 32 projets initiés notamment par 17 groupements dans les secteurs de la restauration, de la couture, de l'import-export, etc... et de 15 projets individuels.

Lors de la cérémonie qui s'est tenue à Tunis ce dimanche 26 janvier 2020, Madame l'Administrateur du FAISE, Nata Samb Mbacké a dit avoir « eu un grand plaisir de rencontrer les compatriotes sénégalais établis en Tunisie ». Elle a exhorté les bénéficiaires à continuer à soutenir la politique d'autonomisation des femmes que le Président Macky Sall met en œuvre en prenant en compte la Diaspora en la matière.

Selon elle, la cérémonie a été « une grande occasion pour échanger avec la communauté sénégalaise ».

Mme Mbacké a remercié l'Ambassadeur du Sénégal en Tunisie, Mme Ramatoulaye Ba Faye et la Diaspora sénégalaise de la juridiction pour la magnifique organisation de la cérémonie.

Madame l'Ambassadeur, qui a ouvert l'événement, a salué le geste hautement important du Chef de l'Etat. Madame Mbacké et Madame Faye ont, en outre, effectué des visites dans les lieux de travail de ces expatriées pour s'enquérir de leurs conditions et les encourager.