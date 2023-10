Finale zone 2B Tambacounda : le parrain Mamadou Kassé a rendu visite au deux ASC finalistes

En prélude à la finale de la zone 2B de Tambacounda qui aura lieu le samedi 28 octobre 2023 opposant l’ASC Entente Quinzambougou et l’ASC Rakadiou, Mamadou Kassé parrain de cet événement sportif a effectué une visite auprès des deux meilleures équipes du département.

Lors de cette visite, le président du Conseil départemental de Tambacounda et Directeur Général de SN LHM, accompagné d’une forte délégation, s’est entretenu avec les dirigeants, les entraîneurs et les supporters des deux équipes finalistes. Le parrain a aussi profité de cette visite pour lancer un appel à l’endroit des sportifs, aux amoureux du foot et des supporters au fair-play.