Finale Tournoi UFOA-A U20 : Le Sénégal conserve son titre face à la Sierra Leone

Dès la 13e minute, Cheikh Tidiane Dieng a ouvert le score d'un magnifique tir en pleine lucarne, enchaînant avec une action rapide et précise dans la surface de réparation. Son but a mis le Sénégal sur la voie de la victoire, galvanisant l'équipe et ses supporters au SKD Stadium.

Le second but, un véritable chef-d'œuvre, a été inscrit par Ibrahima Dieng. Ce dernier a marqué depuis sa propre moitié de terrain, surprenant le gardien adverse et scellant le sort de la rencontre.

Avec cette victoire, le Sénégal se prépare maintenant à défendre son titre lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, où il les Lionceaux sont également les champions en titre.