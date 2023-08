Finale Coupe du Sénégal (Jaraaf vs St.Mbour) : L’Etat débloque 15 millions FCFA pour chaque équipe !

Les deux équipes finalistes de la 62eme édition de la coupe de football du Sénégal, vont recevoir une dotation venant de l’État. L’annonce a été faite ce vendredi par le ministre des sports, Amadou Bâ, qui a révélé qu’une enveloppe de 30 millions FCFA sera dégagée et partager entre les deux finalistes à savoir le Jaraaf (15 milions) et le stade de Mbour (15 millions.) En plus de cela, le PM qui recevait les dirigeants des équipes, à la primature, à fait savoir que le vainqueur devrait certainement recevoir une prime supplémentaire de la part du Président Macky Sall.