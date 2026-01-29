Finale CAN 2025 : Les sanctions de la CAF pour le Sénégal et le Maroc sont tombées…

La Confédération Africaine de Football frappe fort. Au lendemain d’une finale houleuse de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc, le Conseil de Discipline de la CAF a rendu un verdict sévère à l’encontre des deux sélections finalistes, imposant des sanctions financières records et plusieurs suspensions.



La facture est particulièrement salée pour les deux fédérations. Le Sénégal devra débourser la somme colossale de 715 000 dollars (environ 429 millions de francs CFA), tandis que le Maroc, pays hôte, écope de 415 000 dollars d’amendes (près de 249 millions de francs CFA). Des montants qui témoignent de la gravité des incidents survenus lors de cette finale qui restera dans les mémoires pour de mauvaises raisons.



Les Lions de la Téranga sont les plus sévèrement sanctionnés. Le sélectionneur Pape Bouna Thiaw se voit infliger une suspension de cinq matchs officiels de la CAF, assortie d’une amende personnelle de 100 000 dollars (60 millions de francs CFA). Une sanction qui le privera de plusieurs échéances importantes à venir et qui sanctionne son “comportement antisportif” ayant jeté le discrédit sur le jeu.



Sur le plan sportif, deux cadres de l’équipe sénégalaise, Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr, sont suspendus pour deux matchs chacun en raison de leur attitude jugée antisportive envers le corps arbitral. Une absence qui pourrait peser lourd dans les prochaines campagnes de qualification.



La Fédération Sénégalaise de Football n’est pas épargnée. Elle devra s’acquitter de trois amendes distinctes : 300 000 dollars pour le comportement de ses supporters, 300 000 dollars supplémentaires pour la conduite de ses joueurs et de son staff technique, et 15 000 dollars pour l’accumulation de cartons jaunes reçus par cinq de ses joueurs durant la rencontre.



Bien que jouant à domicile, les Lions de l’Atlas n’ont pas été épargnés par le Conseil de Discipline. Achraf Hakimi, star de la sélection, est suspendu pour deux matchs, dont un avec sursis d’un an. Son coéquipier Ismaël Saibari écope d’une sanction plus lourde : trois matchs de suspension et une amende personnelle de 100 000 dollars (60 millions de francs CFA).

La Fédération Royale Marocaine de Football fait également face à plusieurs griefs. L’amende la plus importante, 200 000 dollars (120 millions de francs CFA), sanctionne le comportement des ramasseurs de balles du stade, accusés d’avoir perturbé le déroulement de la rencontre.



La CAF a également dénoncé l’invasion de la zone VAR par les joueurs et le staff technique marocains, qui ont entravé le travail de l’arbitre. Cette violation des articles 82 et 83 du Code Disciplinaire coûte 100 000 dollars (60 millions de francs CFA) à la fédération. Enfin, l’utilisation de lasers par certains supporters marocains est sanctionnée par une amende de 15 000 dollars (9 millions de francs CFA).



Dans un dernier volet de ses décisions, le Conseil de Discipline a rejeté la protestation déposée par la FRMF. Le Maroc contestait d’éventuelles violations des articles 82 et 84 du Règlement de la CAN par la partie sénégalaise, mais n’a pas obtenu gain de cause.