Fin de mission pour Christine Fages : bilan d’une coopération franco-sénégalaise en pleine expansion

À l’occasion de la réception marquant le 14 juillet, célébrée ce mardi soir à la Résidence de France à Dakar, l’ambassadrice de France au Sénégal et en Gambie, Christine Fages, a fait un discours empreint d’émotion, annonçant son départ après trois années passées à la tête de la représentation diplomatique française à Dakar.







Devant des personnalités comprenant le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Moussa Sarr, des ambassadeurs et représentants d’organisations internationales, des officiers généraux ainsi que des conseillers des Français de l’étranger, la diplomate a ouvert son allocution en saluant la prestation de la chorale Anne-Marie Javouhet, avant d’évoquer l’exposition de l’association « Pour le sourire d’un enfant », consacrée à des jeunes détenus s’émancipant par le sport.







Revenant sur le contexte international, marqué selon elle par une fragmentation croissante, l’ambassadrice a rappelé le rôle joué par la France lors de sa présidence du G7, dont le sommet d’Evian en juin dernier, qui a permis d’avancer sur les dossiers ukrainien, commercial, de l’intelligence artificielle et de la paix au Proche et Moyen-Orient.



Elle a également mentionné le lancement de « l’Appel de Paris » pour la Palestine, auquel le Sénégal a souscrit, ainsi que le sommet Africa Forward organisé avec le Kenya à Nairobi en mai, où le président Bassirou Diomaye Faye était présent.







Sur le plan bilatéral, Christine Fages a insisté sur trois convictions. D’abord, la solidité du lien franco-sénégalais, illustrée par l’accueil de 17 800 étudiants sénégalais en France et la délivrance annuelle moyenne de 25 000 à 30 000 visas ces trois dernières années. Ensuite, l’intérêt pour la France de disposer d’un partenaire sénégalais souverain et prospère, en cohérence avec la Vision Sénégal 2050 du chef de l’État. Elle a cité plus d’une centaine de projets de coopération en cours pour un encours supérieur à 3,5 milliards d’euros, des échanges commerciaux de 1,2 milliard d’euros en 2025, faisant du Sénégal le deuxième client de la France en Afrique subsaharienne, et la présence de 370 entreprises françaises employant plus de 35 000 personnes, dont 97% de Sénégalais.







Enfin, l’ambassadrice a affirmé que la relation franco-sénégalaise devait rester tournée vers la jeunesse, évoquant notamment l’accompagnement français des Jeux olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 à travers l’Alliance Dioko, avec plus de 100 millions d’euros engagés dans le sport et le développement, dont 85 millions dédiés spécifiquement à l’organisation des JOJ. Elle a conclu son propos par un message de soutien à l’équipe nationale de football, engagée le soir même en demi-finale de la Coupe du monde.

