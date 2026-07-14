Touba : L’ASCODEM sollicite les prières du Khalife pour Khadim Ba

Une délégation de l’Association sénégalaise des commerçants et délégués de marchés (ASCODEM) s’est rendue ce lundi à Touba pour solliciter les prières du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, en faveur de l’homme d’affaires Khadim Ba. Reçus par le guide religieux, les membres de la délégation ont exposé l’objet de leur visite, exprimant leur souhait de voir l’entrepreneur bénéficier du soutien spirituel du khalife dans le contexte judiciaire qui l’occupe actuellement.
Après les avoir écoutés avec attention, Serigne Mountakha Mbacké a tenu à rassurer ses hôtes, leur confiant qu’il n’avait nullement oublié Khadim Ba dans ses prières. Cette démarche traduit la solidarité du monde du commerce et des marchés autour de Khadim Ba, dans un climat marqué par le suivi de son dossier judiciaire. Elle s’inscrit également dans une tradition bien ancrée au sein de la communauté mouride, où fidèles et proches de personnalités traversant des épreuves se tournent vers le Khalife général pour obtenir sa bénédiction et son intercession spirituelle.
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