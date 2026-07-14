Soupçonné de voler des cocos, D. Fall lynché à mort : quatre personnes placées en garde à vue

Une découverte qui installe la psychose
Le corps de D. Fall a été découvert dans un état critique près de la passerelle de Tol Diaz, à Keur Mbaye Fall.
Selon L’Observateur, les premières investigations de la police de Zac Mbao ont orienté l’enquête vers un lynchage.
Les faits se seraient déroulés dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 juillet 2026.
Surpris sur un cocotier
Des habitants, excédés par des vols récurrents de cocos, auraient mis en place un dispositif de surveillance.
Ils auraient surpris D. Fall perché sur un cocotier.
Pris de panique, le jeune homme aurait sauté pour tenter de s’enfuir.
Il aurait été rattrapé après une courte course.
Des violences qui auraient duré toute la nuit
Interrogé par les habitants, D. Fall aurait reconnu les faits et demandé à être libéré.
Sa supplication serait restée sans effet.
Selon le récit rapporté par L’Observateur, il aurait été envoyé au sol avant d’être frappé à coups de pied et visé par des jets de projectiles.
Les violences se seraient poursuivies pendant une grande partie de la nuit.
Abandonné dans un état critique
À l’aube, les personnes présentes auraient constaté que la victime était inerte et respirait difficilement.
D. Fall aurait alors été abandonné près de la passerelle de Tol Diaz.
Un passant l’aurait découvert après avoir entendu ses appels à l’aide.
La victime lui aurait confié avoir été prise pour un voleur et lynchée.
Un décès à l’hôpital
D. Fall aurait demandé au passant de contacter l’un de ses amis.
Ce dernier l’aurait évacué à l’hôpital Roi Baudouin.
Malgré sa prise en charge, le jeune homme est décédé dans l’après-midi du 9 juillet.
Quatre suspects arrêtés
Alertée par l’hôpital, la police de Zac Mbao a ouvert une enquête.
Les investigations ont conduit à l’interpellation de quatre personnes soupçonnées d’avoir participé au lynchage.
Elles ont été placées en garde à vue pour meurtre. L’enquête se poursuit afin d’établir les responsabilités individuelles.
Le corps de D. Fall a été découvert dans un état critique près de la passerelle de Tol Diaz, à Keur Mbaye Fall.
Selon L’Observateur, les premières investigations de la police de Zac Mbao ont orienté l’enquête vers un lynchage.
Les faits se seraient déroulés dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 juillet 2026.
Surpris sur un cocotier
Des habitants, excédés par des vols récurrents de cocos, auraient mis en place un dispositif de surveillance.
Ils auraient surpris D. Fall perché sur un cocotier.
Pris de panique, le jeune homme aurait sauté pour tenter de s’enfuir.
Il aurait été rattrapé après une courte course.
Des violences qui auraient duré toute la nuit
Interrogé par les habitants, D. Fall aurait reconnu les faits et demandé à être libéré.
Sa supplication serait restée sans effet.
Selon le récit rapporté par L’Observateur, il aurait été envoyé au sol avant d’être frappé à coups de pied et visé par des jets de projectiles.
Les violences se seraient poursuivies pendant une grande partie de la nuit.
Abandonné dans un état critique
À l’aube, les personnes présentes auraient constaté que la victime était inerte et respirait difficilement.
D. Fall aurait alors été abandonné près de la passerelle de Tol Diaz.
Un passant l’aurait découvert après avoir entendu ses appels à l’aide.
La victime lui aurait confié avoir été prise pour un voleur et lynchée.
Un décès à l’hôpital
D. Fall aurait demandé au passant de contacter l’un de ses amis.
Ce dernier l’aurait évacué à l’hôpital Roi Baudouin.
Malgré sa prise en charge, le jeune homme est décédé dans l’après-midi du 9 juillet.
Quatre suspects arrêtés
Alertée par l’hôpital, la police de Zac Mbao a ouvert une enquête.
Les investigations ont conduit à l’interpellation de quatre personnes soupçonnées d’avoir participé au lynchage.
Elles ont été placées en garde à vue pour meurtre. L’enquête se poursuit afin d’établir les responsabilités individuelles.
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