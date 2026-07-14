BFEM 2026 - Ziguinchor : 4 915 candidats attendus dans 33 centres d'examen

Les épreuves du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) 2026 se dérouleront dans l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Ziguinchor avec un effectif total de 4 915 candidats, répartis dans 33 centres d'examen.
Parmi eux, 2 763 filles et 2 152 garçons tenteront de décrocher leur diplôme.
Pour assurer le bon déroulement des épreuves, l'administration a déployé un important dispositif d'encadrement composé de 37 présidents de jury, 99 secrétaires, 518 surveillants et 366 correcteurs.
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