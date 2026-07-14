Drame passionnel à mbour : Il surprend son ex-compagne avec un autre homme et attaque son rival avec une brique

Une rencontre qui tourne à la violence



Les faits remontent au mois de juin 2026, dans les rues de la Petite-Côte.



Selon L’Observateur, D. Diop, commerçant au marché central de Mbour, rentrait de son travail lorsqu’il aurait aperçu son ancienne petite amie, N.D. Diop, en compagnie d’un autre homme, A. Ka.



Le commerçant aurait immédiatement été submergé par la colère.



Une attaque par derrière avec une brique



D. Diop se serait précipité vers le couple avant d’attaquer A. Ka par derrière.



Armé d’une brique, il lui aurait porté un violent coup au niveau du cou.



La victime serait tombée au sol, mais l’agression ne se serait pas arrêtée là.



Le commerçant aurait continué à frapper son rival tout en l’accusant de lui avoir « volé la femme de sa vie ».



La victime traînée sur plusieurs mètres



Sous les yeux de la jeune femme, A. Ka aurait reçu plusieurs coups de poing avant d’être traîné sur plusieurs mètres.



La victime aurait également subi une fracture du bras gauche.



Alertés par les cris, des passants seraient intervenus pour séparer les deux hommes.



A. Ka a ensuite été transporté à l’hôpital de Mbour, où il a reçu des soins intensifs.



Le prévenu reconnaît les faits



Arrêté puis placé sous mandat de dépôt, D. Diop a comparu devant le Tribunal d’instance de Mbour.



Selon L’Observateur, il a reconnu les faits et affirmé avoir agi sous le poids de la colère.



Il a expliqué ne pas avoir supporté de voir son ancienne petite amie dans les bras d’un autre homme.



« Il est désormais mon ex-compagnon »



La jeune femme a toutefois contesté l’interprétation du prévenu.



Elle a déclaré avoir rompu avec D. Diop avant d’entamer une nouvelle relation avec A. Ka.



La victime aurait finalement pardonné à son agresseur après une médiation entre les deux familles et renoncé à réclamer des dommages et intérêts.



Six mois de prison ferme requis



Malgré ce pardon, le procureur a dénoncé la gravité des violences.



Selon le parquet, le prévenu aurait pu provoquer la mort de la victime pour une simple histoire sentimentale.



Six mois de prison ferme ont été requis. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 16 juillet 2026.