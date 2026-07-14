Conflit familial à mbour : Traumatisé par le divorce de ses parents, un tailleur menace de tuer son père

Deux années de tensions familiales
Depuis deux ans, le domicile familial du quartier Diamaguène, à Mbour, serait devenu le théâtre d’un conflit permanent.
Selon L’Observateur, M. Wade et son fils S.Mb. Wade entretiennent une relation profondément dégradée depuis le divorce des parents.
Le fils reprocherait à son père la séparation et le départ de sa mère.
Des insultes et des menaces répétées
Le jeune tailleur de 26 ans aurait régulièrement insulté son père et proféré des menaces de mort.
En février 2026, une nouvelle dispute aurait éclaté.
Le père aurait reproché à son fils de gaspiller l’eau et l’électricité avant de lui demander de quitter définitivement la maison.
Le jeune homme aurait refusé et les échanges auraient dégénéré.
Le père saisit la justice
Craignant pour sa sécurité, M. Wade a déposé une plainte auprès du procureur de la République.
L’enquête a été confiée au commissariat central de Mbour.
Le fils a été convoqué, entendu puis présenté devant le tribunal.
Des versions opposées
À la barre, le prévenu a contesté les accusations.
Il a affirmé que son père le provoquait et lui reprochait de rendre visite à sa mère, aujourd’hui remariée.
De son côté, le père a accusé son fils d’avoir développé une forte hostilité depuis le divorce.
Selon lui, le jeune homme serait devenu dangereux et aurait menacé de mettre fin à ses jours.
Trois mois de prison avec sursis
Malgré plusieurs plaintes déposées dans différents commissariats de Mbour, le père affirme que son fils aurait refusé de quitter la maison.
Le tribunal a reconnu le jeune homme coupable des faits reprochés.
Il a été condamné à trois mois de prison assortis du sursis.
Depuis deux ans, le domicile familial du quartier Diamaguène, à Mbour, serait devenu le théâtre d’un conflit permanent.
Selon L’Observateur, M. Wade et son fils S.Mb. Wade entretiennent une relation profondément dégradée depuis le divorce des parents.
Le fils reprocherait à son père la séparation et le départ de sa mère.
Des insultes et des menaces répétées
Le jeune tailleur de 26 ans aurait régulièrement insulté son père et proféré des menaces de mort.
En février 2026, une nouvelle dispute aurait éclaté.
Le père aurait reproché à son fils de gaspiller l’eau et l’électricité avant de lui demander de quitter définitivement la maison.
Le jeune homme aurait refusé et les échanges auraient dégénéré.
Le père saisit la justice
Craignant pour sa sécurité, M. Wade a déposé une plainte auprès du procureur de la République.
L’enquête a été confiée au commissariat central de Mbour.
Le fils a été convoqué, entendu puis présenté devant le tribunal.
Des versions opposées
À la barre, le prévenu a contesté les accusations.
Il a affirmé que son père le provoquait et lui reprochait de rendre visite à sa mère, aujourd’hui remariée.
De son côté, le père a accusé son fils d’avoir développé une forte hostilité depuis le divorce.
Selon lui, le jeune homme serait devenu dangereux et aurait menacé de mettre fin à ses jours.
Trois mois de prison avec sursis
Malgré plusieurs plaintes déposées dans différents commissariats de Mbour, le père affirme que son fils aurait refusé de quitter la maison.
Le tribunal a reconnu le jeune homme coupable des faits reprochés.
Il a été condamné à trois mois de prison assortis du sursis.
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