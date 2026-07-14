Accusé du viol d’un garçon de 9 ans, « Kara » invoque une étrange justification devant les enquêteurs : « Quand je me douche, les enfants m’espionnent »

Un enfant de 9 ans désigne son agresseur présumé



Selon L’Observateur, l’affaire a éclaté après les révélations d’un garçon de 9 ans à son grand frère.



L’enfant aurait désigné S.M.K. Ba, surnommé « Kara », comme son agresseur présumé.



Le suspect, âgé de 24 ans et exerçant comme laveur de véhicules, a été interpellé puis placé en garde à vue au commissariat de Wakhinane-Nimzatt.



Une course qui aurait conduit l’enfant dans l’immeuble



Les faits se seraient produits lorsque l’enfant, membre d’une association sportive, se rendait au stade pour suivre un entraînement.



Selon le récit rapporté par L’Observateur, le suspect lui aurait demandé de monter dans un immeuble afin d’y effectuer une course.



Une fois à l’intérieur, l’enfant aurait été conduit dans une pièce située au troisième étage.



Les révélations de l’enfant à son grand frère



Pendant deux jours, l’enfant aurait gardé le silence.



Souffrant de douleurs persistantes, il aurait finalement raconté les faits à son grand frère.



Ce dernier se serait rendu au commissariat pour déposer une plainte.



Le suspect aurait été interpellé quelques heures plus tard.



Une défense jugée déroutante



Face aux enquêteurs, S.M.K. Ba aurait reconnu les faits, mais contesté l’usage de la violence.



Selon L’Observateur, il aurait soutenu que l’enfant n’avait pas opposé de résistance.



Le suspect aurait également déclaré : « Quand je me douche, les enfants m’espionnent. Et quand je m’en plains, les occupants de la maison ne disent rien. »



Une déclaration qui constitue l’un des éléments les plus troublants de sa ligne de défense.



Le rapport médical évoque des lésions



Selon le journal, le rapport médical aurait relevé des lésions ainsi qu’une tuméfaction compatibles avec les déclarations du garçon.



Des tests sérologiques auraient également été recommandés afin d’écarter d’éventuels risques sanitaires.



Le mis en cause a été déféré au parquet pour viol sur mineur de moins de 15 ans, pédophilie et actes contre nature.