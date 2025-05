Fête du travail : Le cadeau du DG Assane Mbengue aux agents de Dakar Dem Dikk

Après plusieurs années de lutte et de négociation, les travailleurs de la société nationale de transport Dakar Dem Dikk vont enfin voir une vieille revendication se matérialiser : l’accord d’établissement qui attire particulièrement l’attention du directeur général, Assane Mbengue.



À l’occasion de la fête du travail célébrée ce 1er mai, le directeur général de Dakar Dem Dikk, qui s’est entretenu avec le personnel syndical sur les acquis sociaux et les enjeux majeurs de la société nationale, rassure : « Sur l’ensemble des points énumérés dans l’accord d’établissement, seuls deux points faisaient l’objet de divergences. Après des discussions, un consensus a été trouvé entre la direction et les représentants syndicaux », a indiqué Assane Mbengue à l’endroit des travailleurs. Il poursuit en déclarant que : « Les secrétaires généraux des sept syndicats au sein de l’entreprise ont réaffirmé ce jour leur accord pour la signature de l’accord. » De plus, ajoutera-t-il, « dès demain, il les saisira par courrier afin d’avoir leur avis de manière officielle avant de présenter ensuite le texte au conseil d’administration en prélude à une date de signature ».



La signature de l’accord d’établissement est, d’après Samba Sarr, secrétaire du syndicat des conducteurs, une « garantie de justice sociale car prenant en compte la majeure partie des revendications des salariés ». Pour sa part, Marc Tendeng rappelle que le texte va apporter plus de justice, notamment dans l’avancement des travailleurs.



La célébration de la fête du 1er mai était une occasion pour ces travailleurs de rappeler les dures conditions de travail qui subsistent dans l’entreprise malgré les efforts consentis par la direction générale. Pour le directeur général, l’engagement à œuvrer pour le bien-être des travailleurs au quotidien sera une réalité chez lui. Il a en outre appelé ses collaborateurs à davantage s’engager pour soutenir la performance de l’entreprise.