Fête de la République d'Italie : « Après trois années sans une digne fête, nous préparons beaucoup de surprises aux sénégalais » (Giovanni Umberto De Vito)

Trois années c’est le temps resté par la République d'Italie sans célébrer la fête de la nation de la République d'Italie à cause de la crise sanitaire de la Covid-19. Sur Dakaractu, ce mardi 17 mai 2022, l'ambassadeur de la République d'Italie annonce plein de surprises au peuple sénégalais.



« Depuis 1946, la nation d'Italie a commencé de fêter la fête de la République par référendum. Mais il y a trois bonne années que la République d'Italie ne l'a pas fêté, à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Mais cette année nous le préparons très bien...nous allons chanter l'hymne de la République d'Italie, l'hymne national du Sénégal et d'autres choses que nous préparons mais ça sera une surprise pour le jour du 2 juin », a déclaré l'ambassadeur d’Italie, Giovanni Umberto De Vito.



Il terminera en affirmant que la République d’Italie est un pays très culturel. Les chansons sont très importantes surtout à cette période donc le monde est confronté à d'énormes difficultés.