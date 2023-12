Festival Saloum Tout Court : Les films éducatifs préparés à dominer le grand écran.

Du 21 au 23 décembre, le label de production Soul'ART CINE sera présent dans la ville de Kaolack afin d'y démarrer la première édition de son festival du film éducatif Saloum tout court. Une édition qui amènera le public à la découverte de réalisation cinématographique mêlant à la fois divertissement et apprentissage.

Ce mois de décembre, l'as du cinéma nommé Omar Marie NDAO, Producteur, Réalisateur et Scénariste, ainsi que Directeur du label de production cinématographique Soul’ART CINÉ, planifie de lancer la première édition du Festival du Film Éducatif SALOUM TOUT COURT, dans la ville de Kaolack pour une durée de trois jours. "Prévu du 21 au 23 décembre à Kaolack, ce Festival marquera une première au Sénégal en se consacrant exclusivement à l'éducation et à la sensibilisation à travers le cinéma", il explique. En effet, en plus de promouvoir et de vulgariser l'éducation à travers les films, l'événement regorge plusieurs autres objectifs importants.

Le festival du Film Éducatif SALOUM TOUT COURT compte inciter les jeunes à s’intéresser au domaine du cinéma, former les amoureux du septième art à ses différents métiers, créer un plateau d'échange annuel entre les cinéastes Sénégalais d’ici et

d’ailleurs, et de surtout favoriser une meilleure connaissance du patrimoine culturel et touristique de la ville de Kaolack "pour attirer les investisseurs cinématographiques". Pour l'atteinte d'un tel but, le festival attribuera des trophées appelés MBOSSÉ, en hommage à l'emblème de la région. "SEMBENE Ousmane, père du cinéma africain, et Cheikh Anta DIOP, éminent chercheur, prêteront leurs noms aux MBOSSÉ de la meilleure Fiction et du meilleur Documentaire respectivement", nous a expliqué monsieur NDAO.

La compétition de films compte 25 long-métrage dont 12 réalisés par des cinéastes sénégalais, et d'autres provenant du Mali, de l'Algérie, de la Tunisie, de la RDC, du Cameroun, du Maroc et du Bénin. Des films hors compétition, tels que "Poisson d’or, Poisson Africain" de Thomas GRAND (également Président du Jury), récompensé plus de 50 fois dans le monde, enrichissent le programme. Les critères de sélection ont inclus des films courts (moins de 30 minutes), avec un thème éducatif et un sous-titrage obligatoire en français pour les langues étrangères.

En parallèle, des activités telles qu'une conférence sur "La vie et l’œuvre de Ousmane SEMBENE", un Master Class sur "Comment Monétiser nos films?" et une table ronde sur le cinéma et l'éducation intitulée "Que le Cinéma éduque !" en plus d’autres spectacles.