Fatick : saisie de 390 pilules d’amphétamines et crystal meth, un individu arrêté

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Fatick, relevant de l’OCRTIS, a interpellé le 19 août 2025 vers 13h15, un individu en possession de drogues soigneusement dissimulées.



Lors de l’opération, les policiers ont saisi :

• 290 pilules d’amphétamines dans une bouteille de mayonnaise,

• 100 pilules d’amphétamines dans une bouteille de lait corporel,

• Un sachet de crystal meth dans une bouteille de lait en poudre.



Le suspect a été placé en garde à vue, et l’enquête se poursuit pour identifier l’ensemble du réseau impliqué.