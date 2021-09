Fatick : Au moins 2 morts et 22 blessés enregistrés dans l'accident entre un bus et un camion.

Du nouveau dans l'accident survenu, il ya quelques heures à Diouroup, une localité située à 15 km de Fatick entre un camion et un bus. En effet, les dernières informations recueillies par Dakaractu auprès de sources se trouvant sur place font état d'un bilan provisoire d'au moins 2 décès et de 22 blessés.



Les agents de la Brigade nationale de Sapeurs-pompiers sont sur les lieux de l'accident en compagnie des forces de défense et de sécurité. L'opération de sauvetage se poursuit...