Fatick : 18 kg de chanvre indien saisis par l’OCRTIS, dissimulés dans des sacs de maïs

La Brigade régionale des stupéfiants de Fatick, relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a intercepté ce 14 août 2025, un individu en possession de 18 kilogrammes de chanvre indien.
Selon les enquêteurs, l’opération a été déclenchée suite à l’exploitation d’un renseignement signalant un vaste trafic de drogue impliquant le suspect. Pour tenter de déjouer la vigilance des forces de l’ordre, ce dernier avait dissimulé la marchandise prohibée dans deux sacs recouverts de maïs.
Le mis en cause a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices.
Autres articles
-
Diplomatie : Le président de la Sierra Leone et de la CEDEAO, Julius Maada Bio, en visite de travail au Sénégal
-
Fortes pluies à Dakar: l’hôpital Philippe Maguilen Senghor sous les eaux
-
Lutte contre l’immigration irrégulière : Ces mesures des USA applicables au Sénégal
-
Sangomar : 147 candidats à l’émigration interceptés par la Marine nationale
-
Nécrologie : Décès du Pr Abdou Salam Fall, sociologue et directeur de recherche à l’IFAN