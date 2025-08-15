Fatick : 18 kg de chanvre indien saisis par l’OCRTIS, dissimulés dans des sacs de maïs

Selon les enquêteurs, l’opération a été déclenchée suite à l’exploitation d’un renseignement signalant un vaste trafic de drogue impliquant le suspect. Pour tenter de déjouer la vigilance des forces de l’ordre, ce dernier avait dissimulé la marchandise prohibée dans deux sacs recouverts de maïs.



Le mis en cause a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices.

