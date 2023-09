Fass Mbao : Un militaire, accusé de vol de sexe, échappe à un lynchage sur la voie publique

Des gens interviennent en catastrophe, prennent d'autorité le militaire et le conduisent sous bonne escorte au domicile de l'imam ratib de la mosquée du quartier. Où le soldat et son accusateur sont retenus et mis en sécurité jusqu'à l'arrivée des policiers. Lesquels se pointent à bord d'un fourgon et se garent net devant la maison de l'imam. Ils dégagent d'abord la foule, exfiltrent ensuite le soldat et l'embarquent enfin avec son accusateur dans le véhicule de service, qui est poursuivi dans les dédales. Face à la furie des jeunes, les flics craignent un raid contre leur véhicule et activent le gyrophare dans le but de disperser la foule surexcitée, puis se frayer un point de passage.

Les jeunes maintiennent la pression, malgré tout, donnent de la voix à tout rompre, et pouschassent en grand nombre le fourgon des policiers dans les ruelles. Hurlant à tue-tête ceci : « Jooxeel Co…jaambur (rends lui son sexe). L'adrénaline monte brusquement d'un cran. Et les agents immobilisent leur véhicule et lancent des grenades lacrymogènes. Ce fut alors la débandade dans les ruelles. Certains débarrassent vite le plancher et se barricadent dans leurs domiciles respectifs. Tandis que d'autres, pris dans l'enfer de l'odeur piquante et âcre des grenades lacrymogènes peinent à respirer et toussent à tout va. Ils se procurent cependant des bouteilles de vinaigre et du beurre de karité, et se l'appliquent sur tout le visage, histoire de retrouver leur souffle et surtout d'annihiler les effets dévastateurs des lacrymos.

Conduit à la police, le rétrécisseur présumé de sexe, identifié plus tard sous le nom de D. Sow, tombe le masque et déclare être militaire en service à l'Intendance de l'armée nationale. Il exhibe également sa carte professionnelle aux policiers. Qui contactent le chef d'unité du soldat. Celui-ci débarque séance tenante au poste de police et embarque son élément ainsi que son accusateur.