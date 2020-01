"Face à Dakaractu" reçoit ce mercredi Adji Mbergane Kanouté, coordinatrice de l’Initiative pour la Refondation de Macky2012 (IRM2012)

La mouvance présidentielle est en zone de turbulence. Après l’exclusion de Moustapha Diakhaté de l’Alliance pour la République (APR), c’est autour de la coalition Macky2012 de faire parler d’elle, avec la refondation de la coalition et l'élection d'une nouvelle coordinatrice.

Pour aborder toutes ces questions relatives à l'actualité politique économique et sociale du pays, l'émission "Face à Dakaractu" reçoit la députée Adji Mbergane Kanouté, coordinatrice élue de l'IRM2012. Entre autres questions qui seront abordées entre la présidente de l'Union pour le Développement du Sénégal / Authentique) et la rédaction de Dakaractu.

