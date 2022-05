FRANCE : Elisabeth Borne nommée Première ministre.

C’est désormais officiel. La ministre du travail, Elisabeth Borne, est nommée première ministre par Emmanuel Macron, annonce l’Elysée. Le chef de l’Etat « l’a chargée de former un gouvernement », précise la présidence. Elle devient ainsi la seconde femme à occuper ce poste, après Edith Cresson en 1991.



D’abord chargée des transports, puis de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne avait pris la tête d’un grand ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion en juillet 2020. Avec cette nomination, c’est un nouveau chapitre de son parcours dans l’administration et la politique qui s’ouvre, commencé dès son entrée au cabinet de Lionel Jospin, alors ministre de l’éducation nationale, en tant que conseillère technique, en 1991.