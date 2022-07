FC Metz (L2) : Ibrahima Niane en mode buteur dès le début de saison…

Ibrahima Niane démarre bien sa saison de Ligue avec le FC Metz. Après la douloureuse épisode de sa grave blessure au genou (six mois d’absence), le serial buteur sénégalais entend bien lancer sa saison 2022 – 2023.



Après une fin de saison galère et une relégation en L2, Niane a marqué ce samedi à l’occasion du premier match de la saison. Un but inscrit à la 48ème minute alors que son équipe qui recevait Amiens, menait déjà 2-0.



Finalement, les grenats l’emportent par trois buts à zéro (3-0) avec une réalisation signée par un autre sénégalais, Mamadou Lamine Guèye...