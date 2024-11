Exposition OFF de la 15e Biennale : La culture prend son envol à l'AIBD

L'aéroport international Blaise Diagne de Diass est l’attraction des voyageurs férus d’art visuel. En effet, dans le cadre de la 15e Biennale de l’art africain contemporain de Dakar, une dizaine d'artistes exposent leurs œuvres au niveau du terminal de l'AIBD.



De belles œuvres composées entre autres de peinture sur toile au crayon et/ou à l’acrylique de Manel Ndoye, de Baba Ly, Sandiry Niang, Baye Diaga Diouf, de Latifa Touré, des photographies de Ousmane Ndiaye Dago, de Ina Thiam, des tapisseries de la Manufacture des Arts décoratifs de Thiès, des sculptures de Alpha Diallo, Makhone Diop, Balla Ndao, ornent l'aéroport.



Selon Askin Demir, Directeur Général de LAS, cette exposition entre dans le cadre d'une collaboration qui le lie à la direction de la Biennale, depuis 2018.



"À travers notre projet AEROG'ART, nous, nous forgeons à faire de l'aéroport Dakar Blaise Diagne, un véritable outil de promotion de l'art et de la culture africaine contemporaine. La direction de la Biennale est depuis 2018 notre partenaire. Nous avons l'honneur d'avoir cette exposition ici à l'aéroport. L'aéroport c'est le point d'entrée et de sortie du pays. Tout le monde vient visiter le Sénégal et utilise notre point d'entrée. C'est un lieu très important pour réunir les artistes, répresenter la culture sénégalaise avec les visiteurs du Sénégal", a fait savoir Askin Demir.



La 15ème édition de la Biennale des Arts africains contemporains se déroule du 07 novembre au 07 décembre, sous le thème "The wake, Le sillage".



"Nos biennalistes qui viennent de l'étranger, mais également, les artistes sénégalais qui sont très mobiles passent par l'AIBD pour venir à Dakar, mais aussi pour aller dans d'autres pays pour montrer la création contemporaine. À travers la Biennale, rien que pour le Forum In nous avons 129 artistes, qui ont exposé et nous avons 495 œuvres d'art dans le programme IN exposées dans les trois sites que sont l'ancien palais de justice, le musée des civilisations noires avec les deux pays invités d'honneur : le Cap-Vert et les États-Unis. Et nous avons aussi l'hommage qui est rendu à Mamadou Ndoye Douts à la galerie nationale. Nous avons plus de 400 manifestations OFF à travers Dakar, le Sénégal et la Diaspora dont l'expo de l'aéroport", explique Marième Ba, secrétaire nationale de la Biennale de l’art africain contemporain de Dakar.