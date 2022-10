Exploitation de gisements pétroliers de Sangomar : "Seven Oceans" ou le troisième pas de géant vers l’objectif 2023 ?

Le champ pétrolier de Sangomar est bien en phase de progression après le passage des deux bateaux notamment l'Ocean Black Rhino de Diamond Offshore et l'Ocean BlackHawk. Ces deux navires avaient foré les puits, après avoir effectué les premiers travaux de balisage, avant d’être appuyés par le troisième navire pour l’accélération du projet pétrolier.



Il s’agit de l’arrivée du navire Seven Oceans qui effectue la première phase d’installation d’équipements sous-marins. C’est en réalité, un appareil capable de creuser 3.000 m de profondeur en mer. Son objectif sera effectivement d’interconnecter les puits à travers un câblage et un raccordement en vue de faire intervenir le navire de traitement et de réception du pétrole au niveau de la plateforme flottante de production, de stockage et de déchargement dénommée FPSO.



En effet, l’installation du système pour la mise en place de FPSO avait été aussi achevée en juillet 2022. Toutefois, en terme de présence dans les eaux, Seven Océans est le troisième bateau qui débarque dans le cadre de l’exploitation des gisements de Sangomar. Un signe qui valide la progression du projet pour répondre à l’entrée envisagée, en production en 2023.



Pour rappel, ce gisement a été découvert en 2014 et entre fin 2015 et 2018, l'’évaluation du gisement s’est faite avec le forage de 8 puits. Les réserves récupérables ont été estimées à près de 630 millions de barils de pétrole. Ce gisement qui renferme aussi du gaz naturel associé et non associé dont les réserves sont de l'ordre de 4 TCF (113 milliards de Nm3), sera développé en plusieurs phases.



La première phase dont la décision finale d'investissement a été prise le 09 janvier 2020, a fait l'objet du forage de 23 puits de production, d'injection d'eau et de gaz. La production de pétrole en 2023 se fera d'ailleurs via un FPSO avec une capacité maximale de production journalière de 100 000 barils.