Euro U21 : Invaincue tout au long du tournoi, l’Angleterre s’impose face à l’Espagne

Totalement dominatrice et impressionnante (6 matches, 6 victoires aucun but encaissé), l’Angleterre a logiquement remporté l’Euro U21 2023 ce samedi face à l’Espagne dominée 1-0. Les anglais ont, entre autres, fait du jeu, réussi à remporter le titre grâce à une parade exceptionnelle de leur portier sur un penalty accordé à l’Espagne dans les dernières secondes de la finale. Auparavant, les Young Lions avaient fait la différence grâce à un but de Cole Palmer, buteur juste avant la mi-temps. Il s’agit de leur troisième Euro U21 après les sacres de 1982 et 1984.