État d'urgence à Guédiawaye : 5.000 personnes interpellées, prés de 6 millions de francs CFA récoltés en amende, et 80 personnes présentées devant le procureur pour trouble à l’ordre public

Le président Macky Sall a pris la décision d’instaurer un état d’urgence assorti d’un couvre-feu dans les régions de Thiès et Dakar. Le Commissaire de Guédiawaye a fait le bilan des interpellations et des amendes distribuées durant les deux semaines écoulées et celle encore en cours. Plus de 5.000 personnes ont été interpellées, a-t-il fait savoir dans le Département. En terme d’amende, plus de 5 millions de francs CFA a été récoltés par les limiers pour non port de masque, mais aussi pour non-respect du couvre-feu. Près de 80 personnes ont été aussi présentées devant le procureur pour trouble à l’ordre public, voie de fait et actes de vandalisme pour avoir bravé le couvre-feu, a aussi annoncé Mandjibou Lèye.