Est de la RDC: offensive du M23 et des troupes rwandaises dans le Sud-Kivu

Le M23 et les troupes rwandaises ont lancé mercredi une nouvelle offensive dans l'est de la RDC et se sont emparés, dans la province du Sud-Kivu, de la cité minière de Nyabibwe à environ 100 km du chef-lieu Bukavu, a-t-on appris de sources sécuritaires et humanitaires.



Le groupe armé antigouvernemental et ses alliés rwandais ont initié à l'aube d'intenses combats contre les forces armées congolaises, selon ces sources. Après s'être emparés la semaine dernière avec les forces rwandaises de Goma, capitale de la province voisine du Nord-Kivu, le M23 avait décrété unilatéralement un cessez-le-feu humanitaire censé être en vigueur depuis mardi.