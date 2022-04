Espaces verts sous les auto-ponts : Entre soulagement et désolation à Yoff, École normale et Parcelles Assainies (Reportage)

Pour abréger la souffrance des populations dans certains quartiers de Dakar dont Yoff, Parcelles Assainies et Fann, l’État a mis sur pied des auto-ponts afin de soulager ses dernières par rapport aux nombreux bouchons mais également, pour assurer leur épanouissement à travers des espaces verts.



L’exemple typique est l’auto-pont de Yoff, un véritable chef-d’œuvre, situé juste après le poste de santé Philipe Maguiléne Senghor, en allant vers l’ancien aéroport. Cet espace public est un lieu de repos et de détente pour les populations de Yoff qui en rêvaient. Un vrai cadre de vie pour les populations. Les familles de Yoff apprécient énormément cette esplanade.



Contrairement à celles qui se trouvent à l’école normale et aux Parcelles Assainies.



Aux Parcelles Assainies, l'ouvrage tarde à afficher le sourire quant à l’auto pont de l’école normale, les vagabonds occupent les lieux et y dictent leur loi. Une situation déplorée par les riverains qui se sont alarmés de cet état fait et appellent à plus de sérieux concernant ce site au vu des grosses sommes d’argent mises sur la table pour la confection de ce joyau.



Dans ce reportage de Dakaractu, les riverains racontent leur soulagement et leur désolation par rapport aux espaces verts aménagés sous les auto-ponts...