Escroquerie : un étudiant en informatique délivre un faux billet d'avion à un client qui voulait voyager Nicaragua

À la barre, Mohamed K. a reconnu avoir encaissé l'argent versé par les parties civiles pour le compte de son patron, mais il réfute la thèse d'escroquerie.



L'un des plaignants Aliou F. allégue avoir contacté l'agence d'ABD consulting situé à Noire Foire de son propre gré. " Je me suis moi-même déplacé au niveau de l'agence pour acheter un billet d'avion pour Nicaragua. Ce jour-là, j'ai trouvé trois personnes, dont le prévenu ici présent et la secrétaire. Par la suite, j'ai remis la somme de 5 millions 600 au mis en cause main en main et il m'a remis le billet. C'est une fois à l'aéroport qu'on m'a fait savoir que le billet était un faux et je suis retourné vers eux pour les informer. Par la suite, Mohamed K. a appelé son patron afin que je puisse m'entretenir avec lui. Et ce dernier nous avait promis de valider le billet, mais jusqu'à présent rien", narre le plaignant.



À son tour, le prévenu a reconnu avoir reçu la somme de 5 millions 600 de francs Cfa. "Après avoir reçu lesdites sommes, le patron était en déplacement ainsi que son épouse. Sur ces entrefaites, il m'a demandé de remettre la somme de 2 millions à Konaté et 3 millions à Diakité et 50 mille francs Cfa pour moi et la secrétaire en guise de prestation de service", a-t-il déclaré.



L'avocat de la partie civile estime que dans cette affaire, il y a une véritable association de malfaiteurs. Selon lui, la forme juridique de cette entreprise doit être revue. Lors de l'enquête préliminaire, le prévenu a déclaré qu'il avait imprimé un faux billet d'avion à l'autre partie civile. Et il a déclaré qu'il s'était introduit dans le système international du transport aérien pour acheter un billet", a plaidé la robe noire qui souligne que le délit d'escroquerie est constant. C'est la raison pour laquelle le conseil de la partie civile a demandé la somme de 6 millions de francs Cfa pour réparation.



Lors de son réquisitoire, le poursuivant déclare qu'il y a certains faits qui sont constants dans ce dossier et qu'il y a escroquerie, mais ce qui pose problème, c'est l'imputabilité des faits. Pour le maître des poursuites, Mohamed K. n'a posé aucun acte et il considère que c'est un simple stagiaire. Dans ces circonstances, le parquet a demandé qu'il soit relaxé au bénéfice du doute.



Du côté de la défense, le parquet a bien compris l'affaire. "Le faux et usage de faux ne peut pas être retenu. Aucune preuve de manœuvres frauduleuses n'a été rapportée pour asseoir l'inculpation du mis en cause", avance-t-elle.



Finalement, la Présidente de la séance a relaxé le prévenu Mohamed K. au bénéfice du doute avant de débouter les parties civiles de leur demande.