Escroquerie et Abus de confiance : L’amicale de la Sona réclame 10 millions à son ancien président

L’ancien président de la Sona risque 6 mois de prison assortis de sursis. Attrait à la barre du Tribunal Correctionnel de Dakar du jeudi 18 février 2021, pour escroquerie et abus de confiance portant sur un montant de 6 millions de francs Cfa , Alphousseyni Sagna sera situé sur son sort le 25 février prochain. Ainsi, ses camarades lui réclament la somme de 10 millions de francs en guise de réparation.



En effet, les membres de l'amicale de la Sona ont constaté un déficit dans leur compte logé à la Bicis . C'est ainsi qu'ils ont demandé des relevés bancaires qui font état de retraits de 31 millions dont les 6 millions n'ont pas connu des justificatifs. Pour en avoir le cœur net, les membres de l’amicale se sont aussi rapprochés du commissaire aux comptes qui leur a donné l’état financier de la caisse. Il leur a aussi fait savoir que des chèques émis ont été retirés du compte au profit de personnes qui ne sont pas membres. Interrogé, l’ancien président n’a pu montrer de justificatifs. Suite à cela, l’amicale a porté plainte contre Alphousseyni Sagna .



Des accusations que le mis en cause a nié devant la barre. Il déclare n’avoir détourné aucun argent. Car, poursuit -il, l’amicale a toujours émis des chèques au porteur. Je pense que tout cela est consécutif à l’assemblée générale, dit-il sans convaincre. « Sachez que c’est faux quand Marième Niang déclare n’avoir pas reçu la somme de 300 000 francs de ma part. Je lui ai remis cette somme », dit-il. Avant que le parquet ne lui rappelle qu'il y’avait deux membres de l’amicale qui avaient déclaré qu’il avait sorti de l'argent pour le soutien des membres, mais certains n’ont pas reçu leur dû. En réponse, il déclare : « à ce moment, il n'y avait pas assez d'argent dans le compte ». Et mieux, il soutient ne pas avoir reçu de subvention car la caisse était vide. Et que le comptable ignore aussi les raisons des dépenses.

À propos du montant qui lui est reproché, estimé à plus de 6 millions, il conteste encore en ajoutant que pour l'arbre de Noël, on devait remettre 10 000 francs à chaque membre et 50 000 francs en cas de décès.



L’avocat de la partie civile, Me Khalilou Sèye , souligne que des manquements ont été notés entre 2009 et 2014 quand le prévenu était président de l’amicale de la Sona constituée de 50 voire 60 personnes. Mais aussi, chacun cotisait 5000 francs par mois. Mais comme par enchantement, ils n’ont pas vu la couleur de leur argent. De ce fait, un trou de 6 millions a été constaté. Cela suffit pour dire qu'il y'a détournement », dit Me Sèye . En guise de réparation, il a réclamé la somme de 10 millions.



Pour le maitre des poursuites, le prévenu n'a pas été en mesure d'apporter des justificatifs. Mieux, plusieurs chèques établis au porteur ont été retirés. Selon le parquet, l’abus de confiance est établi. Sur ce, il sollicite la culpabilité du sieur Alphousseyni Sagna après avoir demandé d’écarter le délit d'escroquerie et requiert 6 mois d’emprisonnement ferme contre lui.



Selon la défense il y’a absence de preuve de la culpabilité. « Rien ne prouve que mon client a utilisé l'argent de l'amicale à son profit. Mieux, le détournement de 6 millions 642 500 francs n’est pas démontré », pense la robe noire. Suffisant pour lui de plaider la relaxe et de demander que la partie soit déboutée.