Escroquerie aux épices bio à Mbour : deux cerveaux étrangers tombent dans la toile de la DSC

La Division Spéciale de Cybercriminalité (DSC) a encore frappé fort. Deux individus de nationalité étrangère ont été interpellés le mercredi 28 mai 2025 à Mbour, pour escroquerie et association de malfaiteurs, à la suite de plusieurs plaintes de victimes flouées dans une vaste arnaque au faux partenariat commercial.



Selon les premiers éléments de l’enquête, les malfaiteurs opéraient en bande organisée, en se faisant passer pour des responsables de complexes hôteliers de renom. Le mode opératoire était bien huilé : à l’aide de plusieurs numéros de téléphone, ils proposaient à leurs cibles de les intégrer à un soi-disant partenariat dans l’approvisionnement d’épices biologiques, arguant que leur fournisseur habituel était gravement malade.



Une histoire cousue main qui a convaincu de nombreuses victimes de s’engager dans ce faux business. Les pertes financières sont lourdes : les montants escroqués vont de 157 000 à 11 000 000 FCFA par victime.



Les deux mis en cause, aujourd’hui en garde à vue, seront poursuivis pour escroquerie, association de malfaiteurs et usurpation d’identité professionnelle. L’enquête suit son cours, notamment pour identifier et interpeller d’éventuels complices encore dans la nature.