Erdogan en Gambie ce lundi : Visite d'État dans une atmosphère tendue.

Ce lundi, la Gambie accueille le président turc. Mais Recep Tayyip Erdogan arrive dans ce pays dans un contexte marqué par des manifestations hostiles à son hôte, le président Adama Barrow.



Le successeur de Yahya Jammeh avait promis de faire 03 ans au pouvoir et d'organiser de nouvelles élections. Le délai arrivé, le mouvement "Three Years Jotna" a initié une série de manifestations pour lui rappeler sa promesse. C'est donc dans cette dynamique que les membres de TYJ sont sortis ce dimanche, mais contrairement aux rassemblements précédents, la police a employé la méthode forte. La manifestation a été dispersée au moyen de gaz lacrymogènes. Le site de RFI avait annoncé la mort de trois personnes. Mais le gouvernement gambien a démenti ce bilan. Des sources locales contactées par Dakaractu affirment n'avoir pas encore eu connaissance de tels faits. Par contre, il est avéré que deux stations radio ont été fermées et cinq journalistes arrêtés au motif qu'elles appelaient à la violence.



Les manifestations d'aujourd'hui n'auront aucune incidence sur la visite du président turc, assure la même source qui cite l'ambassade de Turquie à Banjul. "Actuellement, la situation semble sous contrôle", fait constater notre interlocuteur. "Si ça continue comme ça, je crois que la visite se passera sans aucun problème", espère-t-il.



Recep Tayyip Erdogan entame une tournée africaine à partir de ce 26 janvier. Il se rendra en Algérie, en Gambie et au Sénégal...